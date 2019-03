Abogado de Isabel Pantoja: "Nuestra prioridad es pagar la multa"

Isabel Pantoja pagó la semana pasada un adelanto de 100.000 euros a cuenta la la multa que se le impuso en la sentencia de caso Blanqueo, una pieza separada del caso malaya. Su abogado, José Angel Galán, ha declarado a Espejo Público que están a la espera de la decisión e la sala sobre la solicitud que le planteron de suspensión de la pena. "La petición de suspensión de pena la hemos basado en el hecho que creemos que Isabel cumple todos los requisitos que marca el código penal como son el hecho de la ausencia de antecedentes penales y una pena inferior a dos años. No esta condenada nada más que a un pago de una multa que se ha comprometido a pagar más adelante".

Sobre el hecho de que Isabel Pantoja solo pueda hacer frente a 100.000 euros de momento, el abogado de la tonadillera asegura que "no podemos correr el riesgo de que la audiencia interprete que Isabel no quiere poner el dinero. Estoy convencido que Isabel no tiene ese dinero ahora. Su economía está francamente mal, pues sus bienes están embargados".