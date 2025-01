El abogado de David Sánchez: "Podría haber dicho no declaro; ha respondido de forma espontánea y rigurosa"

El abogado Emilio Cortés, representante de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, asegura que no hay "indicio de naturaleza criminal" en la causa abierta a su cliente en los juzgados de Badajoz. Y defiende que se debaten "cuestiones de estricta legalidad administrativa".

David Sánchez, jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación, declaraba el jueves ante la juez que instruye el caso y negaba las acusaciones de absentismo laboral por el que fue denunciado por Manos Limpias y aseguró que se enteró del puesto de trabajo convocado por la Diputación de Badajoz a través de Internet.

La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz investiga presuntos delitos contra la Administración Pública y Hacienda en la contratación del hermano de Pedro Sánchez a raíz de una denuncia presentada por el autodenominado sindicato Manos Limpias.

Durante la entrevista de Emilio Cortés en el programa de 'Espejo Público' de Antena 3 ha insistido en que no hay ningún dato razonable "que ponga de manifiesto que su plaza se creó por mero enchufismo". Y deja claro que la plaza de coordinador de conservatorio ya existía, solo que quién la ocupaba se jubiló.

"Es una persona investigada que podría perfectamente haber dicho yo no declaro. Él ha intentado colaborar y ha respondido de la forma más espontánea y rigurosa que podía", dice el abogado. "Esa comisión de selección no hacía falta", añade. "No hubo ninguna arbitrariedad, ningún signo distintivo de que esta plaza fuera diferente a todos los que la Diputación de Badajoz convocó, sino, las acusaciones populares ya se hubieran encargado de 'cacarear' por ahí cuáles eran esos rasgos distintivos", explica.

La entrevista de trabajo y la oficina

El proceso de selección englobaba una entrevista de trabajo para elegir al candidato idóneo para ocupar la plaza. "Recuerdo que tuve que venir aquí", responde ante la pregunta de la magistrada sobre si recuerda cómo fue esa entrevista. "En líneas generales imagino que sería una defensa del proyecto", dice.

Mientras, la jueza insiste en si recuerda qué tipo de preguntas le hicieron. "Son preguntas que imagino. Exactamente qué me preguntaron no lo recuerdo (...) La duración tampoco le podría decir", explica. Pese a que la jueza insiste en si puede dar una cifra aproximada, David Sánchez asegura que no lo sabe. "Lo que sí puedo decir es que no fue una entrevista de dos horas". Sobre la petición de teletrabajo, el hermano del presidente afirma que tampoco lo recuerda. "No recuerdo que haya solicitado yo teletrabajo", dice.

El abogado defiende que han pasado ya ocho años por lo que ve normal que su cliente no se acuerde de cuánto duró esa entrevista de trabajo.

Sobre la ubicación de su lugar de trabajo, el abogado explica que David Sánchez inicialmente tenía un puesto de "coordinador de actividades de conservatorio de música y como consecuencia de una propuesta del área de Cultura y Deportes de la Diputación de Badajoz sin que conste su intervención se transforma en jefatura de Oficina de Artes Escénicas. Pero él se mantiene en el mismo despacho en el que estaba. El hecho de que se llame Oficina no significa que haya que crear un espacio físico, sino que se mantiene las mismas condiciones de trabajo que él tenía aunque se añaden otras (...) Solo fue un cambio de denominación".

