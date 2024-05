¡De vuelta en El Hormiguero! Will Smith se reencontrará con Pablo Motos

La historia de amor entre Will Smith y El Hormiguero surgió como un flechazo. Desde la primera vez que el actor de Hollywood acudió como invitado se quedó impresionado del formato que dirige Pablo Motos.

El presentador, que terminó fraguando una increíble amistad con el estadounidense, consiguió trasladar el programa hasta Londres en una ocasión para poder reunirse con Will y su hijo.

Hace mucho tiempo que Pablo no disfruta de una noche con el intérprete, por lo que, pese a que Jorge Salvador le ha pedido que no lo hiciese, no se ha podido contener y ha anunciado... ¡que volverá la próxima semana!