Una abogada denuncia la indefensión de los guardias civiles tras el incidente de Badajoz, ¿deberían llevar otro tipo de armas?

El sábado pasado, la pequeña localidad de Fregenal de la Sierra, en Badajoz, fue noticia después de que uno de sus vecinos protagonizara un polémico incidente. El hombre, de 34 años, sembró el pánico durante varias horas al caminar por las calles de la localidad armado por con un cuchillo y dando voces.

Como se puede ver en las imágenes que han trascendido del suceso, al tratar de ser detenido por agentes de la Guardia Civil, esté comenzó a amenazarlos e increparlos con el arma blanca. Incluso se ve como, fuera de sí, les llega a instar a que se "piraran" de su "pu** calle", agregando que se iba a ir a "su casa tranquilo", ya que, según continuaba afirmando, no había "nada que hablar"."Tengo que hablar con mi novia y saber donde cojo*** está ella", vociferaba.

Una discusión familiar

El detonante de este episodio habría sido una discusión familiar. Antes de ser detenido, el hombre se atrincheró con sus padres en una vivienda, y llegó a amenazar con decapitarles. Los agentes habrían estado negociando cinco horas para lograr tranquilizarle.

Son precisamente los agentes los que han denunciado la falta de medios de los que disponen. En la grabación también se puede ver como el ya detenido les llega a retar con frases como"¿me vas a disparar? (...) a mí no me lleváis detenido, ¿eh ?".

La colaboradora de Espejo Público, Montse Suárez, se pone en el supuesto de alguno de los agentes hubiese usado su arma reglamentaria, para detenerle: "El ministerio Fiscal y el Juez tiene que valorar si la actuación del guardia civil es proporcionada al hecho, y yo me pregunto por qué un Guardia Civil tiene que tener más miedo a un tribunal que a un cementerio (...) basta ya", asevera.

Mayor protección jurídica

De igual manera, Suárez reclama la necesidad de que "exista una protección jurídica" para los agentes. "Ya os confirmo que nos llevamos bastantes sorpresas en juicioa la hora de que no se interpreta el principio de proporcionalidad", anticipa, de manera que algunos guardias Civiles pasan a enfrentarse a la "suspensión de cargo y oficio".

Juan Soto, por otro lado, apunta a que detrás de estos incidentes se encuentra "la desaparición del concepto de autoridad, que no tiene que ver con el autoritarismo ni un estado policial brutal (...) sino con un mínimo de orden jerárquico en cuanto al uso de violencia en una sociedad democrática, lo que muestran estas imágenes son el estado de impotencia de la Guardia Civil", alega.

Un principio "más que perdido"

De igual manera, el tertuliano de Espejo Público aprovecha para recordar que "ante el abuso policial, la persona víctima del abuso tampoco tiene herramientas muchas veces para denunciarlos". Juan Soto opina que están fallando dos cosas diferentes: "Por una parte, la policía en una situación como esta no puede actuar, y, por otra parte, en caso de que un agente se propase contigo, tú tampoco tienes herramientas".

Desde el programa también han querido contactar con la Asociación Profesional de Justicia de la Guardia Civil (Jucil). Su portavoz, Mila Civico coincide en que "el principio de autoridad está más que perdido". Civico defiende que en relación con lo acontecido en Fregenal, "el táser es un arma no letal y está en el punto medio, que para este tipo de situaciones es lo más apropiado, de manera que puedes inmovilizar al individuo sin herirle".