"No se puede criminalizar a los empresarios, pedimos respeto para todos"

Ángel Asensio, presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, ha estado en Espejo Público y ha comentado que el 'cerrojado' empresarial decretado por el Gobierno "afectará a todos los sectores, pero especialmente al industrial. El problema de parar una máquina es que luego hay que ponerla en marcha".

Sobre las declaraciones de la ministra de trabajo y economía social, Yolanda Díaz, Asensio responde: "Lo que tiene que entender la ministra es que es la ministra de todos los trabajadores, de los empresarios, empleados, funcionarios...por lo que no se puede criminalizar al sector empresarial, tiene que haber respeto para todos".

Desde la cámara de comercio de Madrid asegura que siempre han manifestado que la liquidez es fundamental, "si no hay oxígeno las empresas no pueden funcionar y es lo que está sucediendo en estos meses de no actividad". Además, añade que a su parecer los bancos "son los que van a poder inyectar la liquidez necesaria de la forma más rápida para que se produzca el menor quebranto en las empresas".

"El banco es el que tiene que dar el dinero a las empresas para que llegue rápidamente la cantidad, eso es lo que salvará a las empresas", finaliza Asensio.

