Una mujer perderá su casa por un coche que nunca compró

En 1989 Inmaculada compró un coche en un concesionario de Torremolinos, hasta aquí, nada extraño. Pero pocos meses después, un hombre compró en el mismo concesionario otro coche a su nombre, argumentando que Inmaculada era su esposa. Inmaculada no se entera de esta operación hasta hace apenas 3 años cuando recibe en su domicilio la orden de desahucio.

No sale de su asombro y presenta todos los papeles que le piden para demostrar, no solo que aquel hombre que compró el coche no era su marido, sino que ella no firmó ningun papel. En 3 años la Justicia no le ha hecho caso y su casa sigue embargada por un contrato de compra-venta. El concesionario ya ha cerrado, pero el banco no quiere saber nada del tema y mantiene el embargo adelante.

Le reclaman 30.000 euros, que es el resultado de los 11.000 euros que supustamente adeudaba más los intereses de todos estos años.