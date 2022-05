Una mujer denuncia una estafa de 30.000 euros en un timo amoroso: "Lo peor es la vergüenza que te hace sentir"

Acusado un hombre por estafar a unas 40 familias prometiéndoles viviendas que no existían. Se habla de un millón de euros de presunta estafa. El caso más destacado es el de Begoña, una vallisoletana a la que le sacó 30.000 euros tras establecer una relación con él.

Lo denunció tras la estafa. El acusado se encuentra en libertad con cargos por liderar una red que se apropió de un millón de euros de familias en Cádiz y Sevilla.

Se conocieron a través de una red social por una amiga en común. Intercambiaron varios mensaje, donde le mandó fotos íntimas, que él utilizó más tarde como chantaje. Le pidió dinero para comprar un piso con muebles incluidos en una subasta.

Begoña mantiene su anonimato por sentir "vergüenza de mí misma". La primera vez que le pide dinero es para adquirir una vivienda en la playa en una subasta. "Al ver que no accedía, me llamaba insistentemente para decirme que me dejaba 4.000 euros, que ya se los pagaría cuando pudiera", dice.

Al final, el presunto estafador se instala en Valladolid después de que ella le mandara el dinero tras ser chantajeada. "Me chantajeó con unas fotos íntimas que me hizo y se las envió a mi hermana", dice.

Así actúan los estafadores

Al igual que le ocurrió a Begoña, se utiliza el mismo modus operandi. Se establece un contacto inicial por redes sociales. Después, se comienza a mandar mensajes diarios por la aplicación móvil.

Cuando la víctima establece una relación de confianza con el estafador, se pasa al envío de fotos subidas de tono. Puede llegar, incluso, en que la relación termine por ser real y se conozcan en persona.

Se engaña a la persona para comprar de forma ficticia un piso en subasta. Al tener confianza, la víctima le deja en dinero, que suele ser en metálico.