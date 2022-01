La portavoz de la Policía Nacional explica el modus operandi de una estafa sobre la factura de la luz

Si te suena el teléfono móvil y no sabes quién te llama o te llega un mensaje del que puedas desconfiar, ten cuidado porque puede ser una estafa. Rocío, portavoz de la Policía Nacional, explica en Espejo Público dos estafas que se están cometiendo actualmente y cuál es su modus operandi.

Además, indica cómo debes reaccionar ante ellas y qué debes hacer si, desafortunadamente, ya has sido estafado.

Estafa de la factura de la luz

Explica que el modus operandi de la estafa de la factura de la luz es el siguiente:

Comunican un reajuste en la factura de la luz.

en la factura de la luz. Reclaman más dinero por aumento del gasto.

por aumento del gasto. Piden un ingreso inmediato por transferencia bancaria.

por transferencia bancaria. Amenazan con cortar la luz si no realizas el pago.

Suelen ser llamadas procedentes de España y se suelen realizar a teléfonos fijos, por lo que "no se ve tan claro la identificación de la llamada".

Estafa de los proveedores a restaurantes

Por su parte, apunta que la estafa de los proveedores es la última que se ha conocido. "Llaman a restaurantes y les dicen: 'Tengo aquí tu género, si no me adelantas el dinero no te lo voy a llevar'", explica. Tras recibir esta llamada, el cliente paga y nunca recibe la mercancía "porque no existe".

¿Cómo actuar frente a este tipo de estafa? La portavoz señala que si recibes este tipo de llamada "simplemente tienes que colgar y llamar a tu jefe o encargado para verificar que se ha realizado el pedido".

No obstante, si has caído en la trampa y te han estafado, lo que debes hacer es contactar con el 091 y aportar los datos que tengas de los estafadores. "Trabajan de forma muy rápida y lo piden por Bitcoin. Para nosotros es difícil rastrear esas transferencias", finaliza.

