La moda y el estilo de los políticos

Modelos y políticos tienen más que ver que lo que pensamos. Aunque no compartan ni la belleza ni el lenguaje, son más las coincidencias que las que nos imaginamos. Tantas como para escribir un libro, el que ha escrito Patrycia Centeno, "Política y moda". "La moda es un lenguaje y la política es comunicación, por la tanto puede valerse de ese lenguaje para comunicar", afirma la escritora.

Pero no siempre se comunica bien con la ropa y Patrycia pone de ejemplo a las tres últimas vicepresidentas del Gobierno español. Sobresaliente para Elena Salgado,"no renunció ni a los colores, ni al maquillaje, ni a las joyas, ni al calzado, pero se hablaba solo de su mensale". Notable para Soraya Sáenz de Santamaría, "ha mejorado muchísimo a nivel de maquilaje y de peinado, pero siempre apuesta por tacones infinitos, no ha acabado de encontrar su estilo". Y suspenso para María Teresa Fernández de la Vega, "era tanto el exceso de color que era imposible prestar atención a lo que nos estaba diciendo".

El peor fallo que puede cometer un político es la incoherencia, como la que mostró el ex presidente Zapatero cuando llevó un cinturón de Hermés, valorado en 500 euros, en un mitín. O el escote que lució la canciller alemana Angela Merkel en la ópera de Oslo, cuando el 99 por ciento de las veces luce un atuendo sobrio y recatado.