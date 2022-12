Michael Cerna: "Quiero verle la cara al asesino de mi madre"

El juicio comienza hoy en Sevilla con la elección de los 9 miembros del jurado popular que tendrán que decidir si Antonio Gordillo fue el autor de este macabro crimen. "Su declaración es una verdadera broma y va a responder por ello", asegura su hijo. La Fiscalía pide 30 años de prisión para Antonio Garrido quien llegó a escribir en una carta cómo llevó a cabo el crimen de Laura.

"Voy a ver la cara del monstruo que mató a mi madre. He pasado 19 meses muy malos pero sabía que este día tenía que llegar y aquí estoy", dice Michael Cerna. El hijo de Laura, que no ha dejado de vivir y trabajar en Sevilla a pesar de los sucesos, ha mostrado su satisfacción por la ayuda que ha recibido de los ciudadanos sevillanos. "Me han dicho que estarán ahí para lo que yo necesite, se lo agradezco profundamente".