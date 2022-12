Tras un mes en la cárcel, José Bretón no da muestras de arrepentimiento

Lejos de mostrarse abatido, durante este mes, Bretón ha seguido manteniendo su rutina. Ajeno a cualquier tipo de arrepentimiento, el condenado pasa sus jornadas de patio jugando al frontenis con uno de los presos sombra que todavía mantiene, pues todavía no se le ha retirado el protocolo antisuicidios. Una cómoda situación que Bretón defiende con uñas y dientes llegando a avisar públicamente en el centro penitenciario. "Dejádme en el módulo de ingresos porque si me cambiáis y me ocurre algo, os cuesta el puesto".

Cada vez más seguro de su posición en la cárcel, José Bretón ha pasado de las bravuconadas como la de presumir ante el resto de presos que "se va a forrar en televisión", a las amenazas directas cuando no se cumplen sus deseos. En la prisión de Alcolea, cada recluso recibe a principios de mes un kit de limpieza. Bretón exigió dos y, cuando se lo negaron, montó en cólera. "Dame los dos paquetes porque si no lo haces yo hablo con quien tengo que hablar y duras en este módulo dos segundos", llegó a decirle al funcionario.

El mismo arrogante José Bretón que intenta convencer con una nueva carta que él cuenta verdades como puños