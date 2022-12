Máximo González: "El personal no conoce los protocolos y no está preparado"

El presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González, ha explicado en el 'Especial informativo. Alerta Sanitaria: ébola', emitido en Antena 3, que desde la llegada de los dos religiosos contagiados con ébola a España "todo se improvisa porque no hay protocolos ni procedimientos".



"Todo es una cadena de despropósitos. Todo se improvisa porque no hay protocolos ni procedimientos. Todos tienen un alto nivel de riesgo", ha denunciado González.



"¿Se atrevería usted a llamar a cualquier hospital de España y preguntar si hay protocolos? No hay protocolo ni el personal conoce absolutamente nada de protocolos. Le hablo de todos los hospitales de España", ha asegurado González.



Respecto las palabras del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que ha argumentado que la contagiada con ébola, pudo mentir sobre su temperatura, González no duda en afirmar que "todo es una gran mentira".



"Esta mañana he escuchado a Rajoy decir que se deje trabajar a los profesionales. ¡Ojalá! Ojalá pudiesen trabajar tal y como marcan las leyes y con las medidas de protección que marcan las leyes. Nada de esto ha ocurrido", ha esgrimido González.