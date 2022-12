Marta sobrevive tras recibir 16 puñaladas y ser atropellada por su exmarido

"La maleta de Marta" es un documental que relata la historia de esta mujer que ha logrado reunir las fuerzas necesarias para contarla delante de la televisión. "La gente piensa que cuando sobrevives a una agresión machista se acaba todo y no es cierto. Es entonces cuando comienza", afirma Marta.

En la UVI, cuando aún no se sabía si marta sobreviría o no, su madre le replicó que qué había hecho para montar semejante escándalo. Cuando se recuperó, su hermana la llevó a casa y la dejó sola con sus dos hijas en una silla de ruedas y con medio cuerpo escayolado. "Me refugié en el alcohol" confiesa. La ayuda de sus dos hijas fue imprescindible para que superara esa adición. Pero ella se pregunta "¿Por qué los políticos llevan guardaespaldas y yo no?. ¿Por qué tengo que andar con miedo por la calle pensado que en cualquier momento alguien me puede agredir?".

Marta reconoce que lo más duro de su caso es que su familia no la haya apoyado. Aunque se lamenta que cuando su marido salió de la cárcel la policía le recomendó que huyera porque no podían protegerla. "Me avisaron dos días antes de que saliera de prisión y la policía me dijo que solo me podía proteger yo misma".