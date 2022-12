Una madre reconoce a Sor María y el juez reabre el caso del robo de su hija en 1980

María Luisa dio a luz a una niña el 9 de agosto de 1980 en la Maternidad de O'Donell de Madrid. Todo había salido bien y pudo abrazar a su pequeña durante horas. Sin embargo, al poco tiempo se llevaron a la pequeña con la excusa de hacerle un reconocimiento. "Vino una monja y se me cogió a la niña para hacerla un reconocimiento y al poco tiempo vino con una inyección y, a pesar de que yo no quería, me la puso", asegura María Luisa.

Desde ese momento las cosas cambiaron. "Esta religiosa vino más tarde para decirme que mi hija había nacido con síndrome de Down. Yo quería ir a verla pero Sor María me lo impidió", ha relatado en Espejo Público. Según le informó la religiosa, a los pocos días la niña falleció "me dijo que ellos se encargarían de todo. Mi marido vió el cadáver desde lejos, no me lo quisieron acercar".

Cuando María Luisa vio salir de los juzgados de Plaza Castilla a Sor María tras declarar como imputada en el caso de los bebés robados, la reconoció enseguida, como aquella religiosa que le puso la inyección y que le arrebató a su hija de los brazos. Ha interpuesto una denuncia y el juez ha reabierto su caso.