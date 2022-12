La madre de los mellizos asesinados en Coruña, imputada

Marta, amiga íntima de María del Mar, la madre a la que ahora la juez ha imputado en el crimen de sus hijos mellizos, no sale de su asombro al conocer esta noticia. Afirma que no la entiende ni comparte. "El que peor se ha tomado esto, es el hijo de María del Mar, que se ha marchado del barrio. No puede con todo esto", asegura Marta.

"Estuve con Mar y me juró y perjuró que eso no era verdad", afrirma Marta. Según la juez, la madre de los mellizos sabía los malos tratos de Javier, su padrastro, hacia los mellizos y no hizo nada por evitarlo. De ahí la imputación de la jueza.

"Mar es una madre incapaz de permitir que se le hiciera daño a sus hijos", asegura Marta. "la juez está tomando una decisión en base a las declaraciones de una persona que no conoce la situación real de la familia", sentencia.