Leopoldo Abadía: "No podemos gastar más de lo que tenemos"

"Como funciona la economía para Dummies" es el título del último libro de Leopoldo Abadía. En él pretende explicar con un lenguaje cercano y fácil los secretos de la economía. Sus recetas para capear el temporal de la crisis son sencillas. Partiendo de la premisa de no gastar más de lo que nos podamos permitir, el profesor Abadía comienza recomendando usar lo menos posible la tarjeta de crédito.

"La economía es fácil. Todo se basa en cuadrar las cuentas. Cuando me preguntan si van a subir los impuestos les respondo que sí, por eso nos tendremos que preparar para eso", asegura Abadia. La situación de crisis que vive nuestro país debe hacernos recapacitar, según el profesor Leopoldo Abadía "tenemos que trabajar más", aunque se ha desmarcado de la política de trabajo china "no me gusta su política de trabajo".