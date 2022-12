Juan Alberto Belloch: "La Policía de Zaragoza no intervendrá en desahucios"

Cada vez más responsables locales toman medidas para intentar evitar los desahucios. Desde Montoro, una localidad de Córdoba, a una capital como Zaragoza, según ha hecho público el alcalde Juan Alberto Belloch en los micrófonos de Espejo Público.

Según el alcalde de Zaragoza, "Vamos a establecer una moratoria en la colaboración con otros cuerpos de seguridad del Estado, mientras no se tomen las medidas legislativas que todo el mundo ya considera imprescindibles, incluídos los jueces". Belloch se ha mostrado confiado en un cambio de legislación en lo referente a los desahucios. "No tiene sentido no establecer esta moratoria cuando sabemos que la ley va a cambiar".

Asimismo, Juan Alberto Belloch, que llegó a ser ministro de Justicia, considera que no está incurriendo en ningún tipo de delito. "Solo sería delito si alguna autoridad judicial me ordenara y yo incumpliera una orden determinada. Yo no podría incumplirla"