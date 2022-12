Un joven malagueño se debate entre la vida y la muerte tras una pelea por un teléfono móvil

Juan Luis está muy grave, según confirma Joaquín Serrano, su padre a Espejo Público. "Los médicos no nos dicen nada y no sabemos qué va a ocurrir con él y si va a salir con vida. No sabemos nada", declara un abatido padre.

Según apuntan fuentes de la investigación, todo se pudo originar a partir de una discusión por un teléfono móvil. Juan Luis jugaba al fútbol en los campos de colegio Sagrado Corazón con su agresor cuando se produjo la agresión. Aunque todo puede deberse a una pelea por un teléfono móvil, los investigadores entienden que puede haber algún trasfondo mayor. Lo único confirmado es que Juan Luis se debate entre la vida y la muerte en un hospital malagueño.

El presunto autor de la agresión acudió a comisaría acompañado de su familia para entregarse y se encuentra recluído en un centro de menores a la espera de que se instruyan las correspondientes diligencias.