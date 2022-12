José Bretón: "Reconozco que el que quiere más a los niños soy yo"

La custodia de los pequeños Ruth y José es el eje principal en la conversación que Ruth Ortíz y José Bretón, sus padres, mantienen en la cárcel. ¿Quién quiere más a los niños? ¿Quién los cuida mejor, y por tanto, con quién deberían vivir?. La conversación es esclarecedora de la personalidad de Bretón y algo enigmática sobre sus planes.

José: Reconozco que quiero la custodia única porque la custodia compartida en ciudades distintas no existe.

Ruth: ¿No te han hablado de la posibilidad de que los niños no se muevan de un domicilio y sean los padres los que lo hagan?.

José: Sí, pero eso es un follón, es mucho lío.

Ruth: ¿Te das cuenta de dónde te metes como no soluciones esto?

José: ¿Eso qué es, una amenaza?

Ruth: No, es la realidad.

José: Los niños con quien mejor están es conmigo. Lo reconozco, el que quiere más a los niños soy yo, la primera persona con la que están mejor los niños soy yo y la segunda eres tú. Con quién estén los niños, no van a estar tan bien cuidados como conmigo o contigo... pero bueno... lo importante es que aparezcan, me da igual que la niña aparezca con el pelo más largo. Yo sólo vivo para cuando vuelvan los niños. Porque... ¿A quién le pedía agua la niña por la noche?.

Bretón también tiene palabras para Esther Chaves, la portavoz de Ruth en el caso:

José: Esa muchacha quién se ha creído que es, cuándo ha estado con nosotros para presentarse como amiga tuya y contar nuestras cosas.

Ruth: yo no estoy para estar delante de la prensa

José: Yo no digo que tú tengas que estar delante de la prensa. Hay que ser fuerte y tirar hacia delante, tienes que se fuerte para llevar esto que nos ha pasado. Yo todos los días prefiero no despertarme pero cojo fuerzas para intentar seguir.

Bretón critica a la policía por no hacer bien su trabajo y centrarse solo en él:

José: Me han llegado a decir que diga dónde están los niños vivos o muertos. Tú te crees, decirme eso a mí… Solo están pendientes de mí ¿Si me pasara algo? ¿Me voy con el secreto a la tumba? ¿Tú lo ves lógico? ¿Tú que piensas?.

Ruth: Que no los has perdido.

José: Que no confíe en mí la gente, incluso mi familia, pero que no confíes tu



Ruth no tiene dudas de que José está detrás de la desaparición de los pequeños. Ya entonces sospechaba que Bretón habría necesitado una tercera persona para su premeditado plan:

Ruth: Pienso que no los perdiste, no quiero pensar que les has hecho daño, así que se los has tenido que dar a alguien

José: Yo no le he hecho daño a los niños, y dárselos a alguien, ¿a quién se los voy a dar?. Yo no confío en nadie para dejarle a los niños. ¿Es que me muevo en un entorno en el que haya alguien que se preste a quedarse con los niños?. Y... ¿cómo iba yo a preparar todo eso?

Ruth: Has tenido tiempo.