Javier Urra y claves en el caso de la viuda Maje: "Cuando en una pareja se une la maldad y la estupidez tenemos un problema"

Javier Urra es psicólogo y fue también el primer Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid. Habla con claridad para Antena3 Noticias sobre el caso de la viuda negra de Patraix, Maje. "Cuando en una pareja se une la maldad y la estupidez o la maldad y la dependencia tenemos un problema" afirma el experto.

Un grave riesgo

Dice el psicólogo, Javier Urra, que hay un "grave riesgo" cuando se juntan dos personas con estas características. Para Urra, Maje es "una mujer fría, calculadora, sin ningún tipo de vínculo de apego".

"Es capaz de estar casada y tener distintas relaciones sexuales puntuales" asegura Javier Urra sobre la viuda negra de Patraix. "Y lo que quiere transmitir es ¿serías capaz de matar a mi marido? es una pregunta de alguien que tiene la seguridad de que le escucha".

Para Javier Urra, psicólogo, Salvador "no le va a denunciar. No solo no le denuncia sino que es capaz de esperar a ese hombre, que no le hecho nada y atacarle con un cuchillo".

"Es la incapacidad del uno y la frialdad, la maldad del otro que no le interesa la persona que no le interesa su pareja lo que me interesa es su propia vida" explica el psicólogo Javier Urra sobre la relación entre Maje y Salvador.

"Hay personas que son así y la sociedad hará bien en perder esa inocencia en creer que todo es obra de la enfermedad mental o creer esa inocencia de que el ser humano no es capaz del odio y la maldad"

Y cierra la explicación Javier Urra, diciendo que ahora, "quién le mató, ahora sabe que esa mujer a la que tanto quiere mientras tanto tenía relaciones naturalmente con otros".