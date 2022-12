"Es irrelevante que Bretón tardara más o menos en llegar a la finca de Las Quemadillas"

El abogado de José Bretón, José María Sánchez de Puerta ha asegurado a la salida de la cárcel donde se ha reunido con su defendido que "se encuentra más animado, incluso ha recuperado peso. Y sigue proclamando su inocencia".

En cuanto a la nueva versión de la policía que apunta a que los niños no llegaran a la finca de las Quemadillas, Sánchez de Puerta afirma que "no es relevante si tardó más o menos en llegar, depende del tráfico que haya, de si se ha encontrado a alguna persona o no, depende de muchas cosas". Sánchez de Puerta se ha mostrado confiado en que pronto se levante el secreto de sumario, "creo que se levantará pronto y espero que podamos conocer más datos, pero creo que no se conocerá nada nuevo. Si no se ha levantado el secreto de sumario es porque no hay ninguna causa importante que se esconda en este sumario".