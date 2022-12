"La huelga de hambre de Bretón es una tontería para llamar la atención"

El divorcio entre José Bretón y su abogado José María Sánchez de Puerta parece cada vez más cerca. En Espejo Público hemos hablado con Sánchez de Puerta a las puertas de la cárcel de Alcolea, a donde ha acudido para preparar la declaración del día 12 ante el juez Rodríguez Laín.

Sánchez de Puerta ha confirmado que no tiene contacto con José Bretón desde el pasado viernes y ha reconocido que cuando se ha enterado de que ha emprendido una huelga de hambre le ha parecido una tontería. "Ahora espero que me explique esta tontería que supongo que lo habrá hecho para llamar la atención". Al tiempo que ha reconocido que no le había gustado enterarse por los medios de comunicación de todas estas novedades.