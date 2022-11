De hotel a coliving: Los hoteles aprovechan el tirón de la vivienda de alquiler

Con la pandemia muchos hoteles se vieron obligados a cerrar y cuando comenzó la desescalada no pudieron volver a abrir sus puertas. Las cuentas no les salían y no les quedó otra que buscar alternativas para salir del bache. El mercado de la vivienda de alquiler encontraron una salida económica y se reconvirtieron en zonas coliving. Un modelo residencial comunitario que cada vez se demanda más entre quienes buscan alquilar una vivienda con un presupuesto ajustado.

Es el caso del hotel Koko de Madrid, un hotel boutique cerca del aeropuerto Adolfo Suarez, que ahora se comercializa como residencia coliving. Su dueña en 2020 con la crisis del coronavirus tuvo que cerrar, no había negocio porque nadie viajaba y desde hace meses decidió rentabilizarlo nos cuenta Evlogi Modev, agente inmobiliario de la inmobiliaria transparente, y ahora tiene ingresos mensuales. "No había que hacer prácticamente nada, todo estaba perfecto."

Hoteles convertidos en viviendas de alquiler

Este hotel convertido en coliving tiene diez habitaciones y actualmente cuatro de ellas están alquiladas. El precio, dependiendo del tamaño, oscila entre 550 euros al mes la más pequeña a 700 euros mensuales el ático con terraza. La habitación estándar se alquila a 600 euros el mes, si hacemos cuentas serían 20 euros al día por una habitaciones típica de hotel con baño, televisión, internet, aire acondicionado y la posibilidad de utilizar la cocina, la nevera, el salón, el comedor o el jardín que rodea este antiguo hotel que parece un chalet.

Uno de esos inquilinos es Carlos, que junto a su mujer, llegó de Ecuador hace un mes y medio desde entonces viven en alquiler en este coliving. Para ellos este modelo "es una opción excelente, se sienten muy cómodos" y el precio del alquiler, en su caso 600 euros la habitación para dos personas es un precio asegura "imposible en Madrid" si quieres un alquiler de calidad. A este alquiler hay que sumarle una tarifa plana de otros 50 euros al mes de agua y luz que según están los suministros "está muy ajustado con los precios de hoy en día".

Por 600 euros al mes es una opción excelente en Madrid, Carlos inquilino coliving

Además, cuenta Carlos "en el precio está incluida la limpieza de la habitación y las zonas comunes, el cambio de toallas, el jabón de baño, la conexión a internet y el aire acondicionado". Cada inquilino tiene una zona en la cocina y en la nevera. También pueden usar la lavandería y el trastero para dejar, por ejemplo la bicis o maletas, y no tenerlas en al habitación.

El coliving, un modelo más económico

El modelo del Coliving se centra en compartir para abaratar costes y normalmente se rige por estas características:

- Viviendas grandes

- Espacios comunes

- Alquileres de paso

- Precios más accesibles

Lo normal son alquileres de cinco meses, explica la agencia inmobiliaria

Ahora ha dejado de ser un hotel para convertirse en espacio de alquiler. La inmobiliaria se encarga de gestionarlo y de seleccionar a los inquilinos "alquilamos habitaciones por temporada por dos, cuatro, seis u ocho meses según lo que necesitan los inquilinos que llegan" Evlogi explica que "lo normal son alquileres de unos cinco meses porque son alquileres de paso, provisionales para gente que llega a Madrid por trabajo o que ha cambiado su residencia a otra ciudad en España pero quiere tener un lugar para poder dormir en la capital algunos días al mes" La agencia inmobiliaria reconoce que el coliving ha sido una solución después del Covid para reflotar el negocio.