El hijo de una cartera cuenta el día a día de su madre ante las elecciones del 23J: "No da a basto para entregar los votos"

Nunca antes se habían recibido tantas solicitudes de votos por correos. La convocatoria electoral del 23 de julio, en plenas vacaciones de verano, ha disparado este tipo de peticiones. En Correos se han reforzado las plantillas y se trabaja a contra reloj.

En Correos no dan abasto

En Espejo Público hemos entrevistado a Jaime Caneiro, hijo de una cartera de Correos en Ferrol, que reconoce que su madre y sus compañeros no dan abasto. La carga de trabajo es tan elevada que su madre nos asegura "trabaja fuera de horario y yo la ayudo algunos días por que están trabajando a contra reloj. Con 60 años es cartera de vocación y en estas elecciones generales el voto por correo está haciendo que trabaje desde las 6:30 de la mañana, también están trabajando en horario de tarde y los fines de semana.

Mi madre sabe dónde encontrar a las vecinas

Jaime, está viviendo en su casa cómo es el día a día de los trabajadores de Correos, nos cuenta que su madre en Ferrol conoce a todo el mundo así que si no encuentra a alguna vecina en casa ya sabe dónde está. "Mi madre sabe dónde encontrar a las vecinas, si va a tomar un café o a la panadería les lleva allí el voto por correo".

Según nos cuenta Jaime, está claro que todo se ha improvisado porque los refuerzos han llegado tarde y el personal que se ha contratado no tiene experiencia previa. Esta situación va a provocar que algunos no puedan votar porque a estas alturas ya no están en su domicilio y no hay nadie para recoger la documentación para poder votar por correo. En esta situación están muchos que tenia planificadas sus vacaciones en el extranjero en destinos sin un consulado donde entregar el voto.