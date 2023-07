Un millón de personas todavía no ha recibido el voto por correo, pero los sindicatos tranquilizan: "Todo va a funcionar correctamente"

Este jueves es el último día para pedir el voto por correo y las oficinas han estado llenas de gente durante todo el día. Colas en el exterior y una hora de espera en algunos casos. "He cogido turno y me he ido a desayunar. Cuando he vuelto todavía quedaba gente por delante", cuentan algunos votantes ante las cámaras de Antena 3 Noticias al salir.

Ante la oleada de peticiones y para facilitar la emisión del voto, Correos ha ampliado su horario de atención. Las oficinas de servicio postal, que habitualmente cierren a las ocho de la tarde, estarán abiertas hasta las diez de la noche. Además, este fin de semana, todas las de Madrid capital y Barcelona abrirán sus puertas.

Son fechas complicadas y, por eso, las solicitudes para votar por correo baten récords históricos. Se calcula que unos dos millones y medio de personas ya lo han pedido y que un millón de ellos aun no tiene los papeles para votar. "Hemos puesto a disposición de los ciudadanos los medios y todo aquello que hemos considerado necesario para que el proceso se realice con garantía y normalidad", explica José Luis Alonso Nistal, director adjunto de operaciones en Correos.

Los sindicatos también se han pronunciado ante la cantidad de trabajo que tiene la empresa estos días. Unai Sordo, secretario general de CCOO, apela a la tranquilidad y explica que "el voto por correo va a funcionar correctamente". Y que, "en ningún caso está en peligro", asegura Pepe Álvarez, secretario de UGT.

Muchos están preocupados, se van de viaje y llevan semanas esperando la documentación. Hay que recordar que si ya has pedido el voto por correo no puedes ir a votar presencialmente a la mesa el día de las elecciones. Eso si, pueden acudir a cualquier oficina de Correos y pedir que cambien la dirección. Así se asegurarán de que les lleguen las papeletas para poder votar.