Hacienda rectifica y los emigrantes retornados tendrán más tiempo para ponerse al día con los pagos

Partieron por necesidad, dejando atrás pueblos y ciudades, familia y amigos. Cargados con una maleta y la esperanza de encontrar un futuro mejor. Unas instantaneas no muy diferentes a las que podríamos encontrar hoy en muchos países de Europa. En la posguerra, la autarquía del regimen franquista mantuvo al país en un estado de aislamiento que no favoreció el crecimiento económico. A principios de los 50 el instituto español de emigración facilitaba la salida masiva hacia una Europa en reconstrucción.

El saldo migratorio alcanzaba su cenit en 1973. Tres millones y medio de españoles vivían en el extranjero. Las remesas de divisas que enviaban, hasta 4.000 millones de dólares, financiaron buena parte del desarrollo económico español de los 60 y 70. Tras una vida de trabajo, muchos decidieron retornar a casa. Hace un año en una situación económica parecida a la que ellos sufrieron y siendo en ocasiones, el soporte de familias enteras gracias a su pension en el extranjero, Hacienda se cebaba con ellos.

La agencia les reclama años de tributación por las pensiones que reciben del extranjero, cobrando incluso multas e intereses de hasta el 20 por ciento por cada año transcurrido.

Los emigrantes retornados afirman que la propia Hacienda les especificó que no estaban obligados a declarar ese dinero. "Yo iba todos los años a Hacienda a hacer mi declaración y siempre la misma historia. Usted no tiene por qué hacerla y yo les pedía un papel y no me lo daban. Ahora esa tranquilidad se ha convertido en pesadilla", asegura uno de los afectados. Hasta 200.000 emigrantes retornados tendrán que hacer frente a estos pagos y se enfrentan a una encrucijada económica por la que algunos incluso se plantean volver a coger las maletas.

Pero Hacienda ha rectificado. Al menos en parte. Como medida de gracia estos pensionistas tendrán que pagar la totalidad de la tributación, pero no habrá multas ni intereses. Además, les concede una prórroga para efectuar el pago. A los que lo hubieran hecho se les devolverá el importe de las sanciones. Aunque para muchos de ellos esta medida no les compensa la sensacion de maltrato.