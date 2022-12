Gonzalo Bernardós: "Algo raro pasó en la subasta de luz de diciembre"

El pasado mes de diciembre la luz estuvo a punto de subir en 11 por ciento en lo que se conoció como el "tarifazo eléctrico". La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia investiga si Iberdrola bombeó durante días clave menos agua de la normal para que hubiera menos oferta que demanda y así disparar los precios días antes de la subasta. La compañía lo niega, pero el caso es que tiene abierto un expediente sancionador.

"Algo raró pasó en la subasta de luz de diciembre", asegura a Espejo Público el economista Gonzalo Bernardós. "Cuando nos encontramos con un escenario donde hay mucho viento y lluvia y la producción de renovables es mayor de la normal, no tiene sentido que en la subasta los precios suban el 23 por ciento como subieron en aquella época, por lo que es facilmente deducible que en aquella época alguién redujo lo que es la generación de electricidad. Hay que investigar quién fue y si fue concertado o no", afirma.

Según Bernardós el hecho de liberalizar el mercado eléctrico sin incrementar la competencia es un error. "Desde aquel momento la energía eléctrica no paró de subir. Desde el comienzo de la crisis la electricidad ha subido un 60 por ciento".

Iberdrola niega que manipulara los precios y asegura que las centrales cuestionadas solo producen el 4,3 por ciento del total. "Será dificil que se pueda demostar el fraude siu es que ha existido, porque son las compañías las que nos facilitan el coste de la electricidad", dice Bernardos.