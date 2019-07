El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reconocido que "lo verdaderamente importante, es que los gobiernos que salgan, no se sientan hipotecados, al ser preguntado por la abstención de Bildu para que el PSOE de Navarra pueda forma gobierno en Pamplona. "Al final, el voto de los extremistas hacen ayudar al contrario. Pasa con Vox, y también con Bildu. En Navarra, lo importante, es que se ha desalojado a Bildu del Ayuntamiento de Pamplona", ha explicado.

Page no entra en comparaciones entre Bildu y Vox: "Para mi todo lo que tiene que ver con violencia, sea de izquierdas o derechas, no tiene cabida en política". Aunque el presidente manchego ha criticado a Bildu "por no haber hecho un reconocimiento al dolor de las víctimas del terrorismo".

Sobre la actitud que está adoptando Vox a la hora de llegar a acuerdos con el Partido Popular en ciudades como Madrid o Murcia, Page responde que "en cada partido tienen que molestarse con los resultados obtenidos en las elecciones". Dirigiéndose a los populares, Page insta a sus diputados a recapacitar por los malos resultados obtenidos tras las Elecciones Generales.

A Page le parece "curioso" la insistencia del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, para conformar un gobierno de coalición a nivel nacional. "Nosotros queremos gobernar. Hay que plantear cosas serias sobre las mesas que no alarguen más la investidura, que llevamos así tres meses", ha concluido.