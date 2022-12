Fiscal de Baleares: "En el Caso Noos debe primar el derecho de igualdad"

El Fiscal Superior de Baleares, Bartomeu Barceló, ha subrayado en relación al duque de Palma, Iñaki Urdangarín, imputado en la causa que indaga las presuntas irregularidades cometidas a través del Instituto Nóos, que "no por su condición va a tener un beneficio, en el caso de que finalmente se considere probado que delinquió a través de esta entidad, sino que, más al contrario, incluso puede perjudicarle".

Tanto Iñaki Urdangarin como su socio en el Instituto Noos están llamados a declarar, por segunda vez, ante el juez Castro para responder de las supuestas irregularidades cometidas a través del Instituto Nóos.

El fiscal Bartomeu ha querido mostrarse muy prudente en relación a la no llamada de la Infanta Cristina como testigo en la causa. "Siempre he querido ser muy respetuoso con las decisiones judiciales. No todo el mundo tiene que estar de acuerdo con una decisión que se adopte, pero en un estado de derecho, uno de los pilares básicos es la independencia judicial".