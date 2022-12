Fernando Sánchez Dragó: "Ser padre es una asignatura muy difícil"

"Nunca tuve vocación paternal, pero ahora he cogido un enganche con este niño brutal. He tardado tanto en darme cuenta de esto porque la paternidad, la maternidad y ser hijo son una asignatura muy difícil", asegura Sánchez Dragó. Quien junto a su hija Ayanta, relatan en su nuevo libro el proceso de aprendizaje que ha supuesto la aventura de ser padre o hija. "Cuando mi padre me propuso escribir este libro, decidí hacerlo con honestidad y con mi verdad", recuerda Ayanta.

Cuatro hijos de distinta madre y cada madre de distinta nacionalidad. Sin duda la vida de Sánchez Dragó ha sido de todo menos convencional. Ayanta, su hija y coautora del libro, reconoce que de pequeña se enfadaba con él porque no le ponía una hora de llegada a casa. "Yo le decía que me tenía que poner una hora y él no sabía que hacer", afirma.

Sánchez Dragó asegura que el momento más emocionante del parto de su mujer se produjo cuando "Naoko, mi mujer, poco antes de ver asomar la cabeza del bebé, se gira y me pregunta si quiero tener el niño. Por su puesto que yo le dije que sí. Era como renovar el matrimonio".