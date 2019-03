Vicente Prieto: "Creo que es sincero el arrepentimeinto de Miguel Ángel"

"Conozco a Miguel Ángel y a su padre, pero hacía mucho tiempo que no le veía", asegura en Espejo Público Vicente Prieto, abogado defensor de Miguel Ángel Muñoz el asesino confeso de la peregrina norteamericana Denise Thiem. "Lo primero que me dijo al verme es Vicente la he cagado. Yo no quería matarla, es una locura. Estoy arrepentido díselo a su familia".

Sobre el hecho de que Miguel Ángel reacionara de manera tan violenta con la peregrina, el acusado aseguró en su declaración que había bebido y estaba bajo los efectos de las drogas. "Eso no lo vamos a poder determinar, porque ha pasado mucho tiempo, pero él me dijo que ese día había bebido y había fumado hachís o marihuana o algo así", explica Prieto.

Según el abogado, Miguel Ángel quería que encontraran el cadáver porque él no era capaz de entregarse a la policía. En cuanto a los motivos que llevaron a Miguel Ángel a matar a Denise, Vicente Prieto, asegura que "todavía no lo sabemos, pero está claro que él lo que no quería era matarla".