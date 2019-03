Joan Guirado: "Artur Mas es el principal motor para echar a Puigdemont del poder"

Joan Guirado, colaborador de 'OK Diario' asegura que la investidura telemática de Carles Puigdemont es muy difícil y que "dependerá de la lectura que haga la mesa del Parlament". Ahora el Parlament tiene que analizar la capacidad que tiene el Congreso para alterar el reglamento, aunque el problema reside en que Esquerra Republicana de Catalunya "no quiere jugar, no quiere el proceso telemático", afirma Guirado.

El colaborador hace referencia así a la división interna que hay dentro de los partidos y dentro del independentismo, por ello es toda una incógnita cómo solventarán los problemas entre ERC y PDeCAT. Además, Artur Mas "ha pedido generosidad a Carles Puigdemont", según Guirado. Unas palabras con las que quiere decir que el expresidente del Govern pide que Carles Puigdemont no acepte la investidura.