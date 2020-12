El experimento viral y con trampa de un político austriaco realizando un test de antígenos a una Coca Cola

“Una cocacola da positivo en coronavirus en el parlamento de Austria”, señalan multitud de publicaciones a través de redes sociales, y en diferentes idiomas, como español, italiano, alemán, portugués e inglés. El protagonista de estas imágenes, el político austríaco Michael Schnedlitz, quien realizaba este experimento con un test de antígenos y una bebida de cola.

Esta secuencia, y los usuarios que la comparten, señalan que estas pruebas no sirven para nada y son "inútiles" pero estamos ante un experimento falso y engañoso. Este tipo de pruebas son inválidas si no se utilizan de manera óptima y estos test sólo están preparados para fluidos corporales, no para otro tipo de sustancias. Por tanto, no tiene validez.

“Al finalizar mi discurso verán lo inútil y engañoso que este test es”, señalaba Schnedlitz. Los negacionistas continúan difundiendo estas imágenes y alertando a la población.

No es la primera vez que esto ocurre, ya mostramos hace unas semanas cómo un zumo de manzana daba positivo en otro test, siendo también un experimento engañoso, y circulan imágenes sobre otra prueba fake testeada con compota de manzana.

