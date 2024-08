El drama de la familia Goyanes Lapique no cesa por una sorprendente noticia: "Dudé en publicar esa información el fin de semana"

El pasado miércoles 7 de agosto fallecía Carlos Goyanes. El empresario de 79 años moría de forma inesperada a causa de un infarto que sufrió en su casa de Marbella, que representaba un punto clave de reunión de toda la familia.

Las desgracias se acumulaban una tras otra el pasado domingo, cuando fallecía Tito, hermano de Carlos, también de un infarto, . La tristeza de la familia se hacía aún mayor. Aun así un nuevo y repentino episodio trágico sacudía los cimientos de la familia y amigos de los Goyanes Lapique.

Pérdida de tres miembros en 20 días

La pasada semana Caritina Goyanes ya se sintió mareada de camino a misa. Ella misma achacó ese leve malestar pasajero al calor y no le dio más importancia. El colaborador de Espejo Público Raúl García contaba como unas horas después, ya en su casa, su estado de salud empeoró. Un fuerte dolor en el pecho hizo que su marido, Antonio Matos, trasladara al hospital más cercano a Caritina, prefiriendo no esperar a la ambulancia. Ya en el centro hospitalario no pudieron hacer nada por salvar su vida y Caritina fallecería a consecuencia de otro infarto.

Una gran cantidad de amigos y familiares se desplazaban a la parroquia de Guadalmina, en Marbella, Málaga, para dar el último adiós a Caritina en una emotiva despedida. Los restos mortales de la también empresaria llegaban en torno al mediodía y presidían la misa que se celebraba en su honor.

Una familia rota

Después de las tres pérdidas de seres queridos en menos de 20 días, la familia y sus amistades estás devastadas. Todos coinciden en que su fallecimiento se ha producido de forma muy prematura.

Cari Lapique, viuda de Carlos y madre de Caritina, se encontraba descansando en Mallorca, recuperándose de la muerte de su marido, cuando le notificaron la peor de las noticias. A su llegada a Marbella para despedir a su hija, este lunes se pudo ver visiblemente afectada a Cari, que iba del brazo de su otra hija, Carla Goyanes, que protagonizaba un desgarrador abrazo con Antonio Matos, marido de Caritina.

Últimos tiempos complicados

"Había un problema del que él (Antonio Matos) ya se entera en el matrimonio"

Pilar Vidal confirmaba la información que se conocía la tarde del lunes. Una noticia que habría influido muy negativamente en el estado anímico de Caritina. La periodista y colaboradora de Espejo Público aseguraba que "no es normal" que fallezca una persona de 46 años de forma tan inesperada.

La periodista sacaba a la luz una información hasta entonces desconocida salvo por la familia: "Además lo iban a reconocer públicamente".

"Ella se entera hace unos días junto a la triste noticia de la muerte de su padre, que su marido tiene un hijo fuera del matrimonio" afirmaba Pilar Vidal en el programa de Antena 3, 'Y Ahora Sonsoles', la tarde del lunes.

La familia ya tenía contacto con esta persona y habría decidido tratar este asunto con normalidad y naturalidad. Según Pilar Vidal, la familia se dispondría a hacer pública la información y Antonio Mato reconocería la paternidad.

Disculpas de Pilar Vidal

"Yo desde que conté esto, no estoy bien."

Un día después de hacer pública esa información tan delicada aseguraba esta mañana que dudó en publicar la información y que no lo había hecho antes por la reciente defunción de Carlos Goyanes. Sin embargo los acontecimientos que se sucedieron llevaron a develar este hecho.

Pilar afirma que no se siente bien por haberlo hecho y se dirigía a la familia: "Ante todo quiero pedir disculpas a la familia, por si algo de lo que yo conté ahí, que saben que es real, les ha podido dañar".

Por último se explicaba: "Sé que hay tiempos. Yo ayer, pues fruto del directo, de los nervios [...] que no teníamos información […] Considero que metí la pata con Caritina".