Terelu Campos responde a las críticas por su comportamiento: "No voy a violar la vida privada de mi gente para defenderme de nada"

Continúa la tensión entre la colaboradora de Espejo Público, Gema López y Terelu Campos. Un enfrentamiento, que como cabe recordar, surgió a raíz de la respuesta de Campos a unos periodistas, al preguntarle por su estado de ánimo tras el fallecimiento de Caritina Goyanes. La presentadora de televisión respondía: "¿Cómo se va a estar ante una desgracia de esta magnitud? Pues imaginaros cómo puede estar su madre, de verdad, entended. ¿Qué hay que decir?, que es un horror, lo que todos sabemos, un horror que a cualquier nos pase algo así".

Fueron estas palabras las que hicieron saltar a Gema López, quien le quiso mandar un duro mensaje en el que recordaba que había sido ella la única del círculo de la fallecida que no supo "estar a la altura de las circunstancias", además de recordarle que: "En este caso no eres la viuda, que en este caso no eres la hija afligida (...) eres la única de a todas las personas que se les ha preguntado que ha dado una mala contestación. Háztelo mirar".

En el programa de hoy, la colaboradora de Espejo Público ha querido aclarar que "cuando yo ayer respondo así, obviamente en mi cabeza no está solo lo que está ocurriendo ayer, sino la memoria que tengo de todo lo que ha ocurrido anteriormente", en referencia a otros incidentes que ha protagonizado Terelu Campos. También ha aprovechado para desmentir que albergue remordimientos.

Terelu responde

La respuesta de Campos ha venido de mano de Arnau Martínez, quien ha tenido la oportunidad de hablar con ella a través de mensajes. Arnau asegura: "Dice que no lo ha visto, que se lo han comentado", y pasa a citar a la presentadora: "No tengo nada que decir, ni a Gema, ni a nadie, solo que si Gema supiera, probablemente se arrepentiría de sus palabras, nada más", concluye.

Gema López ha vuelto a replicarla: "No es que yo lo sepa, es que el público que te está viendo, y que veía ayer esas declaraciones, no sabe lo que te pasa (...) el mal momento que pueda estar pasando cada una de nosotras, no tienen la culpa los reporteros que están en la calle".

Pilar Vidal, por su parte, ha salido en defensa de Campos, surgiendo que quizás más adelante le explique por qué se encontraba así: "Entended también las circunstancias (...) ese es el carácter que puede reflejar por fuera, pero luego, es una tía superguay, y es buena persona", sostiene.

"Todo el mundo lo pasa mal"

Un razonamiento que no parce ser suficiente para Gema López, quien nuevamente le reprocha que: "No puede ser que cuando yo presente, me parezca bien que mis reporteros de calle metan el micrófono, porque me conviene, porque estoy presentando (...) que todo el mundo lo pasa mal cuando pierde a series queridos, y los que estamos en este negocio estamos aquí y hay veces que estamos en la calle, Terelu, y si nos viene bien cuando estamos aquí, tenemos que ser igual cuando estamos en la calle", concluye.

Por su parte, Arnau ha vuelto a leer uno de los mensajes que estaba intercambiando con Terelu: "Que haga y diga lo que quiera, yo no voy a violar la vida privada de mi gente para defenderme de nada, si lo entendéis bien, y si no, estoy muy acostumbrada a ser la diana de muchos dardos envenenados", ha sentenciado.