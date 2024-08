Se acerca el fin del calvario de los vecinos de Málaga con los pisos turísticos: "Se nos acusa de xenófobos y eso no es cierto"

Continúa el calvario de los vecinos de un rascacielos en Málaga. En el programa de ayer ya denunciaban una situación de convivencia insufrible debido a que casi la mitad de las viviendas del edificio, que dispone de 30 plantas, son de uso turístico.

A principios de año, se entregaron las llaves de los pisos con ilusión, y ahora los vecinos se ven sumidos en un caos diario que parece no tener fin. De las 250 viviendas que hay en el rascacielos, más de 100 son turísticas. A día de hoy, los vecinos protegen su identidad por miedo a represalias. Cuentan que se les acusa de xenófobos y de no sentir amor por Málaga. "No es cierto", responden: "Convivimos con muchos propietarios de distintos países. Ese no es el problema".

¿Cómo se comportan los turistas?

Los vecinos reclaman simplemente una Málaga segura, porque, con la situación actual, teman que ocurra una desgracia. "Vienen a divertirse, montan sus fiestas, tenemos que aguantar sus ruidos" se queja una vecina. Cuenta que llevan a cabo actos incívicos a menudo. Entre ellos, tiran la basura "donde no deben" y consumen drogas, asegura esta vecina, alegando que ella ha "olido a porro". Este último asunto les preocupa, sobre todo, porque se encuentran en un edificio con alto riesgo de incendios. A esto se le suma que aprovechan para cortarse el pelo en el pasillo, lo que una vecina califica como "alucinante". Para más inri, "Las limpiadoras han visto realizar el sexo en zonas comunes, una señora desnuda por el pasillo...", en definitiva, una situación insostenible y que dificulta la convivencia.

Sin embargo, lo que más preocupa a los propietarios es la seguridad. Ya se han reunido con los bomberos para tener unas pautas sobre cómo actuar ante semejante panorama. "Los turistas no hacen esto" aclara la vecina. Recuerda que una noche sonaban las alarmas a las dos de la mañana. "Eso es un sonido que se te mete en la cabeza enorme, una tensión, personas con pánico, niños con moretones...", explicaban, desvelando que al final todo resultó ser un acto de vandalismo: los turistas habían vaciado un extintor.

Nos adentramos en el edificio para encontrarnos con una planta repleta de viviendas turísticas, entre las cuáles hay únicamente dos viviendas de propietarios. Es decir, se encuentran completamente rodeados. Además, se pueden ver los candados de los pisos turísticos colgando en un banco en plena vía pública.

La reacción del Ayuntamiento

Francisco de la Torre, el alcalde de Málaga, ya ha pedido a la Junta de Andalucía dar de baja a los más de 100 pisos turísticos de ese complejo por no cumplir la normativa de accesos y suministros independientes. Porque estas viviendas no son un caso único. Simplemente se suman a otras viviendas de la ciudad que no cumplen dichos requisitos. Una reacción por parte del Ayuntamiento que, se espera, termine con este calvario.