Durán i Lleida: “El presidente debería plantearse el por qué de los abucheos”

Durante una entrevista en el programa de Antena 3, Espejo Público, el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Durán i Lleida, ha comentado los pitos y abucheos contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el acto de celebración de la Fiesta Nacional el martes.



Durán i Lleida ha manifestado que no le sorprendieron los gritos de “Zapatero dimisión”, aunque no los respalda. Ha considerado oportuno que el presidente de Gobierno se plantee los motivos. “El problema no son los abucheos, el problema es que la imagen de Zapatero en España está en caída libre”, ha valorado.



En su opinión, “Zapatero es una persona con suerte”. Ha recordado que, gracias al apoyo del PNV, el PSOE conseguirá aprobar los presupuestos. “El Gobierno tendrá vida hasta el final de la legislatura. Otra cosa es que vaya a ser una vida agitada”, ha añadido.



Durán i Lleida ha pronosticado “un año y medio complicado” para el presidente, al que se le suman las malas perspectivas económicas. El portavoz de CiU desconfía de la previsión del Gobierno, que pronostica un crecimiento del 1,3%

“El Banco de España pedía un plan B. Yo todavía conozco un plan A para salir de la crisis”, ha lamentado.



La ausente bandera venezolana

Durán i Lleida no ha dado por buena la excusa del Gobierno venezolano para la ausencia de su bandera en el desfile del 12 de octubre en Madrid. Ha considerado que es “una actitud premeditada” y que el ejecutivo español debería exigir explicaciones al embajador venezolano.