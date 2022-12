Doctor Yus: "La paciente está enferma y puede estar confundida"

Las quejas por la falta de formación no solo abarcan al sector de la enfermería, los médicos también han alzado la voz con el doctor Santiago Yus a la cabeza. Este médico especialista visitó el programa especial que emitió Antena 3 y denunció este extremo. "Estamos preparados para tratar con pacientes de ébola y sabemos cómo actuar con ellos, pero por lo que estoy aquí es que nos quejamos de que no hemos recibido la suficiente preparación de proteción personal personal". Después de toda una vida dedicada a tratar con enfermos, el doctor Yus confirma que a día de hoy "nunca me he puesto el traje, creo que mañana nos van a presentar nuevos modelos".

Sobre el posible reconocimiento por parte de la enfermera contagiada de un error suyo como posible causa del contagio y ante las palabras del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid que la acusaba de mentir, el doctor Yus ha querido ser muy claro. "La paciente está enferma. Los pacientes que están enfermos están confusos pueden tener negación de su enfermedad, pero voluntad de engañar al que le está hablando ... a lo mejor la confusa era ella".