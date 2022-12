Una desaparecida en Girona, otra posible víctima del asesino belga

Dave Verbist, el asesino de la joven danesa confiesa haber descuartizado a otra mujer. Este hombre ha reconocido ante la policía que descuartizó a Montserrat Méndez tras una noche de copas. La policía está intentando localizar el cuerpo y corroborar esta confesión. Nécora, la hija de Montserrat, ha asegurado en Espejo Público que desconocía que su madre tuviera una relación con un chico de origen belga.

"Me han dicho que prudencia, que están investigando. Dicen que podría estar relacionado, aunque no se sabe cómo", afirma la hija de Monserrat. La joven está desbordada, incluso los medios belgas, país de origen del presunto autor del crimen, han contactado con ella. "Me han asegurado que este chico estuvo viviendo una temporada con mi madre", explica.