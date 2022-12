Su desahucio en el New York Times: "Esa portada me parece muy bien porque es la realidad"

"Esa portada me parece muy bien que haya salido porque es la realidad", asegura a las cámaras de Espejo Público Ana López, de 67 años. Ella vive junto a su marido Francisco, sus dos hijas y sus tres nietos en un bloque vacío de Sevilla como okupas, después de ser desahuciados.

El New York Times les ha elegido a ellos como imágen del drama que se está viviendo en nuestro país con los desahucios. Francisco regentaba un bar, "yo estaba bien. Cuidando de mi familia, comiendo y pagando, iba bien con el banco, pero me vino la ruina. Nunca imaginé que tendría que verme en una situación como esta", asegura un enfermo Francisco, de 71 años.

El bloque donde viven, junto a casi 100 personas entre niños y adultos, no tiene ni luz ni agua. "Le pido al alcalde que por favor nos de la luz y el agua", dice entre sollozos Ana. "Me da vergüenza llegar a esta situación, lo veía por la tele y pensaba que nunca me iba a llegar a mí", se sincera