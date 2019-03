The New York Times recoge el drama de los desahucios en un reportaje

Los diarios The New York Times y el International Herald Tribune publican en sus ediciones de este lunes un reportaje sobre la problemática de los desahucios en España. Después de que el pasado 24 de septiembre The New York Times publicara un reportaje sobre la crisis económica en España con imágenes que mostraban indigentes buscando comida en contenedores, protestas sociales radicalizadas y miseria. La pulicación provocó una reacción en bloque de muchos españoles que no se sintieron identificados con el país mísero que mostraba The New York Times.

Por su parte, antena3.com ideó una iniciativa para mostrar la cara más amable de nuestro país pidiendo a los internautas que enviaran sus propias fotografías. Una propuesta que obtuvo una gran acogida entre los internautas y recibió miles de instantáneas.

En el reportaje sobre los desahucios, realizado nuevamente por el fotógrafo catalán Samuel Aranda, ganador del prestigioso premio World Press Photo 2011, el diario neoyorquino ha optado por el titular: “Una ola de desahucios conduce a una crisis de personas sin techo en España”.

The New York Times afirma que la mayoría de los desahucios se producen en un clima pacífico en el que los propietarios de los inmuebles hacen entrega de las llaves del domicilio de manera voluntaria, mientras que los episodios más dramáticos corresponden a casos aislados lejos de ser considerados como la mayoría.

La pieza incluye testimonios de víctimas de los desahucios y explica que el número de desalojos está creciendo hasta llegar a producirse cientos de ellos a diario en un país en el que se estima que hay “dos millones de viviendas vacías”.