Crecen en un 16 por ciento los casos de varicela en España

La varicela está repuntando en España y en lo que va de año se ha registrado un 16,5 por ciento más de caso respecto al mismo periodo del año anterior. Este aumento coincide con la polémica surgida a raíz del nuevo calendario de vacunación del Ministerio de Sanidad que retrasa la aplicación de esta vacuna hasta los 13 años. En Espejo Público hemos hablado con el doctor Alfonso Delgado, director de pediatría de HM Hospitales, "si no se aplica la vacuna de la varicela se quedará corta esa cifra de 63.000 nuevos casos. Podríamos llegar hasta los 400.000", asegura. "La varicela no se cronifica, pero si puede producir complicaciones que ascienden a un 6 u 8 por ciento y estas a veces son extraordinariamente graves".

El doctor Delgado, que acaba de ser abuelo, reconoce que vacunará a su nieto. "No le quepa la menor duda de que lo haré, así como lo hice con mi otro nieto. Les vacunaré contra todo aquello que se debe vacunar a los niños. Lo que deseo a mis nietos, lo deseo para todos los niños de España. La Asociación Española de Pediatría aconseja vacunar contra la varicela".

La no aplicación de esta vacuna supone un ahorro en torno a los 25 millones de euros para el ministerio de sanidad. "No tiene ningún sentido ahorrarse el dinero en vacunar porque lo que se va a gastar en complicaciones futuras, visitas médicas y situaciones de riesgo será mayor", asegura el doctor Delgado. La vacuna solo se dispensa en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y en la comunidad autónoma de navarra que han visto como crecen de manera radical su demanda entre ciudadanos que no pertenecen a estas regiones