El colegio no tomó medidas para proteger a Mónica, según su familia

María llevaba sufriendo acoso escolar desde hacía tiempo en el colegio al que acudía en Ciudad Real. Así lo asegura la familia que desmiente la versión del consejero de Educación de Castilla La Mancha quien aseguraba que los responsables del centro se enteraron del problema de la joven Mónica sólo dos días antes. "A mi niña le pegaron en invierno del año pasado, asegura María, la tía de la joven. Llegaron a un acuerdo y la cosa paró". Mónica, sin embargo, no quería ir al colegio. "Tenía problemas en el autobús, no la dejaban entrar en le baño ... y fue cuando mi hermano acudió a hablar con el colegio".

Según la tía de la joven, en el centro le dijeron que "no había motivos para cambiarla del centro y fue cuando la niña le dijo a mi hermano por tres veces que no quería quedarse". La tía de la joven ha declarado a Espejo Público que la propuesta del centro era no solo no cambiarla de colegio, sino que enfrentarla a sus supuestas acosadoras. "Lo último que Mónica le dijo a su madre fue que su caso no tenía solución. No entiendo por qué tomaron esa decisión", se lamenta. María sigue denunciando que lo que los responsables del centro le dijeron a su sobrina el día que le rechazaron su traslado que "eran excusas porque no quería trabajar".