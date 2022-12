Carlos Baute: 'Estoy re-feliz y re-contento'

'Estoy re-feliz y re-contento'. Así ha asegurado sentirse el popular cantante venezolano Carlos Baute tras su boda con la letona Astrid Klisans. Durante la presentación de su tercer sencillo, Baute ha reconocido estar pasando por uno de los mejores momentos de su vida, tanto a nivel personal omo profesional.

"Estábamos en Miami, donde ella vive y, cuando me enteré que era la primera vez que volaba en helicóptero decidí pedirle matrimonio. Fue maravilloso", confiesa. Lo cierto es que parece que Carlos y Astrid estaban predestinados. "Nos conocíamos desde hace 17 años, pues ella era la hija de mi abogado. Siempre hubo química entre nosotros Luego la vida nos llevó por caminos diferentes, pero al final hemos vuelto juntos. No me lo esperaba y estoy super feliz", sentencia.