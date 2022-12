"El cadáver de Marta del Castillo fue quemado, jamás aparecerá"

En la citada carta se dan todo lujo de detalles sobre la desaparición de Marta del Castillo hasta el punto que la Policía se ha tomado muy en serio la información que alí se da.

La carta dice textualmente lo siguiente: "Sé muchas cosas que Carcaño me contó, pero a tí no te voy a contar nada. Él me dijo que no sabe dónde está Marta, que 'el Cuco' y el otro se encargaron del cadáver. Que le dijeron que no se preocupase porque habían quemado a la niña y los restos los habían enterrado muy bien. Que no se preocupase que jamás aparecería. Que en uno de los traslados, no sé si a comisaría o al juzgado, por un despiste de la policía, los pusieron en celdas próximas y uno de los otros le dijo que cuando le preguntasen por el el paradero de Marta, dijera que la habían arrojado al río".