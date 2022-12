Las autoridades por fin se interesan por el caso de Susi Salas

Su vida se ha convertido en un infierno desde hace más de 3 años. Su exmarido secuestró a sus tres hijos y se los llevó de Inglaterra, donde residían, hasta Argelia, su país. María Asunción Salas, acude regularmente hasta el país norteafricano para ver a sus hijos. Cada vez que allí acude recibé malos tratos del que fuera su marido ante la total impunidad de las autoridades locales.

Susi estuvo en Espejo Público para denunciar el total abandono que de su caso ha sufrido por parte de las autoridades españolas."Si no vas con dinero, no te hacen ni caso", llegó a decir en nuestro plató. Ahora, unos días después, su denuncia ha tenido respuesta positiva por parte de nuestras autoridades. "Desde el defensor del pueblo en Madrid, hasta el cónsul español en Argel me estan llamando contínuamente interesándose por mi caso. Estoy muy contenta".