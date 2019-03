Antonio del Castillo: "Traer los audios al juez era mi deber"

No ha sido una jornada muy agradable para Antonio del Castillo. El padre de Marta había acudido al juzgado para presentar ante el juez un cd con 600 horas de grabación realizadas por un infiltrado policial en el entorno de "el Cuco". Unas grabaciones realmente comprometedoras de donde se puede sacar alguna conclusión y quizá un indicio de dónde se puede encontrar el cuerpo de su hija. El juez no ha querido recibirlas y el padre de marta se ha visto obligado a presentarlo ante la fiscalía de Sevilla. "He cumplido con mi deber de traer esos audios aquí, aunque no tenía que ser yo quien lo hiciera".