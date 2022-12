Alberto Casillas: "Maldito el dinero que viene con la desgracia de otros"

En medio del debate sobre la regulación o no del derecho de manifestación, hemos contado con Alberto Casillas, el camarero que hizo frente a la policía durante las concentraciones del 25-S y el 29-S. Su imagen interponiéndose frente a los antidisturbios en medio de la refriega policial ha dado la vuelta al mundo.

Casillas interpuso una denuncia contra uno de los agentes que le agredió durante los altercados, pero ha confirmado en el programa que retirará esa denuncia. "En honor a todas las personas que han estado de acuerdo conmigo y también a las que no o están, perdono al Policía y retitro la denuncia".

En cuanto a los posibles "beneficios" que para su local haya traído la repercusión de su actuación, Alberto ha sido rotundo. "El negocio no es mío. Yo solo soy un encargado. Pero maldito el dinero que viene con la desgracia de otros. Ójala sea porque la gente tenga ganas de divertirse, no por esto. No me puedo alegrar porque el negocio vaya bien y a otro le vaya mal".