Un acosador de menores detenido 9 veces, sigue en libertad

En pocos meses este joven salmantino, de 28 años, ha sido detenido nueve veces. Desde 2008, en su historial delictivo acumula más de 18 denuncias por parte de sus parejas sentimentales o de jóvenes, entre 13 y 17 años, por malos tratos, quebrantamiento de órdenes de alejamiento, insultos, vejaciones y utilizar las redes sociales para amenazar a las menores con publicar fotos en internet.

En Espejo Público hemos hablado con dos de sus víctimas. Begoña perdió a su hija Laura de 17 años en extrañas circunstancias. Se la encontraron ahorcada en su domicilio. La madre de Laura lleva luchando desde hace 4 años por esclarecer la muerte de su hija y sobre todo por conseguir que Juan Manuel Santos Carballares, al que acusa de ser el responsable de su muerte, acabe en prisión. "Yo no sabía que mi hija estaba saliendo con este chico y según investigué me enteré que estaba acusado de malos tratos y que ya tenía órdenes de alejamiento de dos chicas más. Pedí a los jueces que investigaran y no me hicieron ni caso", se lamenta.

Rocío estuvo casada con Juan Manuel Santos y tuvo un hijo de él a los 16 años. Su madre, Isabel intentó evitar el matrimonio acudiendo incluso al juzgado de menores, pero no lo logró. "Este hombre es muy malo, es un depredador de niñas menores. Ahora ya no le hace caso a mi hija, porque tiene 24 años, pero la sigue amenazando".

A día de hoy, este hombre de 28 años con nueve detenciones a sus espaldas sigue en libertad.