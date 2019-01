El efecto consiste en calcular las secciones que genera la intersección entre el paraguas y el plano perpendicular a la base de rotación que contiene el eje de giro, conforme el paraguas se mueve, la sección de corte va variando, de forma que haciendo el hueco exacto por donde pasan todos los cortes, podemos hacer pasar el paraguas sin problema.

La figura resultante resulta contradictoria, puesto que la silueta no coincide con la del paraguas, sino que forma un ángulo de 90º. La causa reside en la colocación del paraguas, el extremo del mismo no coincide con el eje de la plataforma, sino que está situado a uno de los lados, originando un corte con el plano que no resulta intuitivo.

El hueco coincide con el corte que genera la intersección entre el paraguas en rotación y el plano perpendicular permitiéndole pasar sin chocarse.